رئيس الدولة يتقبـل تعازي الضيـوف والشيوخ والمواطنين في وفـاة الشيــــخــة مـريــم الفـلاسي

تقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، من ضيوف الدولة وسموّ الشيوخ والمواطنين.

وقدّم التعازي إلى أبناء الفقيدة الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان، كل من صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

كما قدّم التعازي كل من صاحب السموّ أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لسلطان عُمان الشقيقة، ورئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، أحمد بن سلمان المسلم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

وأعرب المعزون - في مجلس العزاء في «قصر المشرف» - عن صادق مواساتهم إلى ذوي الشيخة مريم بنت عبدالله الفلاسي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في «قصر الشاطئ» رئيس مجلس الشيوخ «أب الأمة» في جمهورية تركمانستان الصديقة، قربان قولي بردي محمدوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموّه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى دولة الإمارات، الذي قدم إلى سموّه في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي وإلى عائلتها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقربان قولي بيردي محمدوف، علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وفرص تنميته إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للبلدين بشأن تعاونهما وأولويات تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق أول عاصم منير، قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وقدم قائد الجيش الباكستاني - في بداية اللقاء الذي جرى في «قصر الشاطئ» - تعازيه إلى صاحب السموّ رئيس الدولة في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، كما نقل إلى سموّه تعازي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور عارف علوي، ورئيس وزرائه شهباز شريف. وبحث صاحب السموّ رئيس الدولة، والفريق أول عاصم منير، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية، وسُبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.