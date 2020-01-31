أصحاب الهمم يفتتحون المخيم الشتوي لمؤسسة دبي للإعلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت مؤسسة دبي للإعلام مخيمها الشتوي بمنطقة الطي، بمشاركة أصحاب الهمم من مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، بحضور مدير التشريفات والخدمات الحكومية بالمؤسسة، عارف الرحومي المهيري، ونائب مدير مركز المشاعر الإنسانية، خولة الصايغ.

بدأ الاحتفال بقراءة آيات من القرآن الكريم، تلاها الطالب جميل المصمودي، أحد طلاب المركز، ثم قامت مجموعة من أصحاب الهمم بإنشاد السلام الوطني، وألقى الكلمة الافتتاحية عارف الرحومي، مرحباً بالمشاركين، وقال: «إن المخيم الشتوي لمؤسسة دبي للاعلام يأتي ضمن أهداف المؤسسة في خلق بيئة صحراوية جاذبة للموظفين وأسرهم، والاستمتاع بأجواء الشتاء، فضلاً عن تعزيز أواصر الأخوة بين الزملاء، وتعزيز السياحة الداخلية في الدولة.

وأشادت خولة الصايغ بدور الجهات الحكومية في إسعاد أصحاب الهمم، وتوفير وسائل الترفيه لهم، ثم قام عريف الحفل، محمد ابراهيم عبدالله، بتقديم البرنامج الذي تضمن استعراض الطلبة برقصة تراثية. وتضمن الحفل فقرة مسابقات، وفقرات ترفيهية رياضية، وفقرات متنوّعة رسمت البهجة والابتسامة على وجوه أصحاب الهمم، والتقاط صور جماعية.