مبادرة تمويل رائدات الأعمال تعقد قمّتها الإقليمية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن استضافتها فعاليات القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال ( We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه وتستضيفه المؤسسة يومي 16 و17 فبراير المقبل، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتُعنى مبادرة تمويل رائدات الأعمال، الشريك الاستراتيجي العالمي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 ومقرها البنك الدولي، بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية. وتعمل المبادرة، من خلال عملها في أكثر من 50 دولة حول العالم، على دعم أكثر من 115 ألف امرأة، وجمع 2.6 مليار دولار من الموارد.

وفي هذا الإطار، وقّعت مؤسسة دبي للمرأة، ممثلةً بالمديرة التنفيذية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، لمياء عبدالعزيز خان، مذكرة تفاهم مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ممثلةً بأمين عام المبادرة، ويندي تيليكي، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في فندق مدينة جميرا، بحضور مدير برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، جمال الكبي، ومديرة إدراة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة، سلطانة سيف، وكبيرة مديري الاتصال بمبادرة تمويل رائدات الأعمال، أنجيلا بيكرز.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، منى غانم المري، إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً في مجال تعزيز مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وأن هذه الشراكة مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال تشكل الخطوة الأحدث في مسيرة الدعم المتواصلة لرائدات الأعمال، معربةً عن سعادتها بهذا التعاون مع هذه المبادرة العالمية وجهودها المهمة لتمكين المرأة، من خلال الشراكة مع منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، المزمع إقامته في دبي يومي 16 و17 فبراير المقبل، الذي يشكل منصة عالمية لتسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم جهود تحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة. قالت ويندي تيليكي: «تمثل هذه القمة الإقليمية إحدى الفعاليات الأساسية بالنسبة لمبادرتنا، ونحن سعداء حقاً بهذا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وبالدعم الذي سيوفره منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن بناء وتنمية مشروعات الأعمال يعتبر أحدى أدوات تمكين المرأة، لتسهم بشكل فاعل في إيجاد مستقبل أفضل لنفسها ولمجتمعها»