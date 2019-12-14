«نيويورك أبوظبي» تطلق نسخة ثانية من «سباق زايد» للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت جامعة نيويورك أبوظبي، أمس، النسخة الثانية من «سباق زايد» للدراجات الهوائية السنوي، في إطار مبادرتها للاحتفاء بذكرى الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك على مضمار الدراجات الهوائية بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

وبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الفعالية المجتمعية العام الماضي، اجتمع أكثر من 200 مشارك هذا العام لركوب الدراجات الهوائية على مسارَيّ الجزيرة، البالغ طولهما خمسة و١٠ كيلومترات. وفي خطوة رمزية تسعى إلى مواكبة ذكرى ولادة الشيخ زايد، تمت زيادة مسافة المسار هذا العام لتبلغ 101 كم.

وشهدت الفعالية انضمام الرياضي الإماراتي فارس الزعابي، محترف السباقات الثلاثية، إلى المشاركين لإتمام التحدي. كما انضم إلى الفعالية المجتمعية مشاركين من أكثر من 30 بلداً. وأشارت الجامعة إلى أن سبعة من المشاركين نجحوا في إكمال 101 كيلومتر على مضمار الدراجات الهوائية بجزيرة الحديريات في أبوظبي.