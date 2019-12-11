دبي تستضيف أشهر قائدي الدراجات الجبلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ في دبي، الجمعة المقبل، الجولة التمهيدية من كأس العالم للدراجات الجبلية، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وذلك في مضمار طوله كيلومتر، تم إنشاؤه خصيصاً لذلك بسيتي ووك.

ويشارك 27 متسابقاً عالمياً، يمثلون أكثر من 13 دولة، تتضمن الولايات المتحدة وفرنسا والسويد، ويشارك فيها أيضاً الألماني سيمون جيجنهايمر، الفائز بالكأس ست مرات سابقاً، ومن الإمارات يشارك كل من ياسر البلوشي، وماجد البلوشي. وفي فئة النساء تشارك المتسابقة العالمية ماريون فرومبيرغر.

ويشهد السباق تقسيم المتسابقين من الرجال والنساء إلى أربع فرق، وسيتم تأهل أسرع فرقتين إلى النهائي، حيث يعقد كأس العالم للدراجات الجبلية للمرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، بعد اختيار الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) دبي كمحطة لاستقبال الموسم الذي ينطلق في مارس 2020.

وتشهد الجولة التمهيدية عدداً من الأنشطة الترفيهية المخصصة للحضور، التي تتضمن منطقة فعاليات للأطفال تبدأ من الـ10 صباحاً وإلى السابعة مساءً.

وتم الإعلان عن تفاصيل الجولة أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، حضره ممثلو المجلس والاتحاد الدولي للدراجات والجهات الراعية. وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، خالد العور: «يسعدنا أن نستضيف هذا الحدث التمهيدي، الذي استقطب أفضل قائديٍ الدراجات الجبلية من جميع أنحاء العالم. وتكتسب الجولة التمهيدية التي تقام بعد أيام أهميتها من أنها ستتيح للمتسابقين تجربة المضمار الذي صممناه للمسابقة الرئيسة في مارس، كما ستساعدنا على تحديد ما الذي نحتاج إلى تجهيزه قبل افتتاح كأس العالم، فاستضافة حدث بهذا الحجم يحتاج إلى الكثير من الاستعداد والتخطيط».

وقال المتسابق وبطل العالم السابق، جيجنهايمر: «رغم أنني حضرت إلى دبي مرات عدة من قبل، إلا أنني أشعر بالسعادة وبالإثارة للحضور ثانية، ولمشاركتي في السباق. وأرى أن الجولة التمهيدية مهمة جداً لمعرفة الشروط الجديدة للمسابقة، ولأنه مع وجود العديد من المتسابقين سيكون التحدي كبيراً، ولهذا أتطلع للمشاركة فيه».

وعبّر محمد خليل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «سوبر فلاي» المنظمة للجولة، عن حماسه للشراكة مع مجلس دبي الرياضي، قائلاً: «إقامة كأس العالم للدراجات في دبي أمر يشرفنا ويسعدنا، خصوصاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بتاريخ حافل من استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الناجحة، كما أنه من دواعي السرور أن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز الرياضة في كل المنطقة».