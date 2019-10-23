«الهلال للمشاريع» تتعاون مع «القلب الكبير» لمساعدة اللاجئين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الهلال للمشاريع عن تعاونها مع مؤسسة «القلب الكبير»، المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، بهدف دعم مشروع «المياه والمرافق الصحية من أجل الصحة العامة»، الذي تشرف عليه المؤسسة ويستفيد منه لاجئو الروهينغا بمنطقة كوكس بازار الواقعة جنوب بنغلاديش. وقامت الهلال للمشاريع بالتبرع بقيمة 500 ألف درهم درهم إلى محفظة المشروع البالغ حجمها مليون درهم، والذي تنفذه حاليًا مؤسسة «بناء الموارد في المجتمعات»، المنظمة الدولية التي يقع مقرها في بنغلاديش. ويتمثل المشروع بحفر 13 بئراً تكفل تزويد 25 ألف لاجئ من الروهينغا بمياه الشرب النظيفة. وتزوّد كل بئر من هذه الآبار 500 شخص بمياه الشرب يومياً، علاوة على المرافق الصحية وخدمات التنظيف والصيانة اليومية. وأكّد الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، بدر جعفر، التزام الشركة بتمكين المجتمعات الضعيفة، في إطار التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، معرباً عن فخره بالإنجازات التي تحققها مؤسسة «القلب الكبير» في مساعدة أسر الروهينغا اللاجئة في بنغلاديش، وقال: «أصبحت أزمة لاجئي الروهينغا إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً اليوم، لذلك فهي تتطلّب جهود جميع الأطراف المسؤولة في العالم في سبيل حلها». وقالت مديرة مؤسسة القلب الكبير، مريم الحمادي: «إن دعم شركة الهلال للمشاريع يعكس وضوح ثقافتها المؤسسية الإنسانية ورسوخ التزامها بمبادرات التنمية المستدامة»، مؤكدة أن إسهاماتها القيمة سيكون لها دور فاعل في مساعدتنا على التخفيف من معاناة لاجئي الروهينغا، وتعطي جهودنا الإنسانية المستمرة في بنغلاديش منذ عام 2017 دفعة مهمة.