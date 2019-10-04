«زايد للكتاب» تختتم مشاركتها في «الدولي للناشرين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت جائزة الشيخ زايد للكتاب مشاركتها في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون بين الاتحاد الدولي للناشرين واتحاد الناشرين الأردنيين.

ويعد المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويسعى إلى مناقشة صناعة النشر في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

وشهد المؤتمر، الذي عقد تحت شعار«اقرأ.. تمكن.. تطور: دور القراءة في مستقبل العالم العربي»، حضور قادة صناعة النشر العالميين، وصناع القرار وقادة الفكر، وأبرز الناشرين والمؤلفين الموهوبين في قطاعات النشر والتعليم والمعرفة، لإيجاد حلول للتحديات الأكثر انتشاراً في المنطقة. ومن بين الموضوعات التي ناقشها المؤتمر أهم الفرص والسبل التي يمكن أن تسهم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا صناعة النشر والحلول القابلة للتطوير، والعصر الرقمي وأهميته بالنسبة لمستقبل المنطقة، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الثقافية والكتابة في تشجيع الناشرين والكتّاب بشكل عام، والاضطراب الرقمي وحلول تحديات توزيع الكتب، والبيع بالتجزئة في العالم العربي من خلال التكنولوجيا، ودور صناعة النشر في الاستجابة الإنسانية وإعادة توطين اللاجئين، وغيرها.