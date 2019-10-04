«طيران الإمارات» ناقلة العام ضمن جوائز «أفييشن 100»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت «طيران الإمارات» جائزة «ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، ضمن جوائز «أفييشن 100» السنوية، التي تنظمها مجلة «إيرلاين إيكونوميكس»، والتي تكرّم أفضل الناقلات الجوية أداءً، بالإضافة إلى أفضل الصفقات التمويلية والتأجيرية المبتكرة والناجحة، التي تتم خلال العام. وقد جرى تسليم الجوائز خلال حفل عشاء المؤتمر السنوي 2019، الذي نظمته المجلة في دبي.

وحصلت «طيران الإمارات» وشركاؤها في العمليات التمويلية أيضاً على جائزة «أفضل صفقة تمويلية مدعومة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019»، بفضل نجاحهم في صفقة تمويل طائرتَي «إيرباص A380». وقدم التمويل «الصندوق السيادي الفرنسي» بدعم من «ضمان الصادرات»، مع شريحة من مستثمرين كوريين قام بترتيبها EMP. وهذه أول صفقة ضخمة يتم ترتيبها من قبل وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية بعد توقف التغطية، وأول تمويل مدعوم لطائرة «A380 » من «ضمان الصادرات» منذ سنوات عدة.

ويجري اختيار الشركات الفائزة بجوائز «أفييشن 100» نتيجة مسح على نطاق واسع ضمن الصناعة وعملية تحكيم ورقابة صارمة، وقد نالت «طيران الإمارات» لقب «ناقلة العام» كونها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ولديها شبكة واسعة من المحطات، بالإضافة إلى استمرار عمليات توسيع الأسطول وتطوير المنتجات.