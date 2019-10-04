منتسبو «ربع قرن» يستكشفون برامج تمكينهم للمستقبل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت كل من «أطفال الشارقة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، و«ناشئة الشارقة»، ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أخيراً، لقاءات تعريفية هدفت إلى إطلاع منتسبيها على الخطط الاستراتيجية والجهود المستمرة التي تبذلها في سبيل استثمار طاقات الأطفال والفتيات والشباب، وتوجيهها في نطاقها السليم والصحيح، بما يعزز من قدراتهم الإبداعية، ويحفزهم على توظيف إمكاناتهم في سبيل بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل ويلتزم بهويته الوطنية.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة مؤسسة سجايا فتيات الشارقة: «تهدف المؤسسة إلى استقطاب الأجيال الجديدة من الفتيات للاستفادة مما تقدمه من خطط وبرامج تنموية، تتناول جميع الجوانب الحياتية والفنية والرياضية والثقافية والعلمية والقيادية، وذلك ضمن بيئة ملائمة ومناسبة تتمتع بموارد وبنية تحتية أساسية وكوادر مؤهلة، لتساعدهن على بلورة مواهبهن وقدراتهن وتوظيفها ضمن إطارها السليم».

وأضافت القاسمي: «تنتهج جميع المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين رؤية واحدة وواضحة، مبنية على التكاتف والتكامل سوياً، لرعاية الأطفال والفتيات والشباب وتهيئة الظروف والموارد اللازمة لصقل شخصياتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من مهارات القرن الـ21».

وقالت عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ريم بن كرم: «إن البرامج التدريبية التي تصممها المؤسسة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمهارات والكفاءات الشابة على مستوى الشارقة، تنسجم إلى حد كبير مع عمل المؤسسات المحلية في رعاية الجيل الجديد، وتأهيله لاكتساب معارف جديدة وتطوير قدراته بشكل مستمر».

وصرحت مديرة أطفال الشارقة بالإنابة، عائشة علي الكعبي: «تأتي هذه اللقاءات بهدف تعريف الأطفال، ممن تقاربت أعمارهم للانضمام إلى سجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة، بالدور الذي تلعبه المؤسسات الشقيقة في استثمار طاقاتهم ورعاية مواهبهم، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة والأنشطة في المسارات المعتمدة؛ وذلك استكمالاً للرعاية التي وفرتها لهم أطفال الشارقة من ناحية تطوير قدراتهم وصقل شخصياتهم، كما أنها تؤكد أهمية الدور التكاملي والمستدام الذي تلعبه المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين».

وأشارت مديرة ناشئة الشارقة بالإنابة، فاطمة محمد مشربك، إلى أن اللقاء التعريفي لمنتسبي مؤسسة ربع قرن يُعد من الأنشطة التكاملية التي تحرص المؤسسات الشقيقة، تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على تنظيمها، بما يحقق التكامل المؤسسي بينها، وفق خطة منهجية مدروسة تسهم في ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، بأهمية الاستثمار في الإنسان.