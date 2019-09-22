بالصور.. «الإمارات اليوم» تحتفل بدخولها عامها الـ 15

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

احتفلت صحيفة «الإمارات اليوم» بدخولها عامها الـ15، في احتفالية أقيمت بمقر الجريدة، حضرها عدد من المسؤولين، وممثلون من مؤسسات محلية، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي، ورئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، ومدير التحرير، عبدالله بني عيسى، وكادر تحرير الصحيفة. وأطفأ المشاركون في الاحتفالية الشمعة الـ14، في مسيرة إعلامية اتسمت بالريادة والصدقية والتجدد والمهنية. حضر احتفالية «الإمارات اليوم» وفد من النيابة العامة في دبي، ترأسه المستشار يونس البلوشي، المحامي العام بنيابة ديرة، وضمَّ يوسف أمين العلي، رئيس نيابة مساعد، وطارق سيف، رئيس قسم الاتصال المجتمعي، ووفد من هيئة تنمية المجتمع، ضم المدير العام للهيئة أحمد جلفار، وخلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وعلي شهدور، المستشار الإعلامي، وعمر بوست، مدير العلاقات العامة والتشريفات. كما حضر المناسبة وفد من «اتصالات»، ترأسه عمر الشامسي، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي، وضم مدير الإعلام فريد نبوي، إضافة إلى وفد من جامعة الفلاح، ترأسه المدير المفوض لجامعة العين، الدكتور نورالدين عطاطرة.