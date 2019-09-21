«الزهراء» يحتفل بإدخال النظام الرقمي للأوامر الطبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل مستشفى الزهراء بدبي بإطلاق نظام إلكتروني جديد هو «النظام الرقمي للأوامر الطبية»، الذي يطبق للمرة الاولى في الشرق الأوسط. وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء في دبي، الدكتور مهيمن عبدالغني، إن المستشفى بدأ تطبيق «النظام الرقمي للأوامر الطبية» الذي يعد أحدث نظام الكتروني لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، موضحاً أن النظام الجديد يخفض فترة الإقامة للمرضى بالمستشفى، ويحقق انخفاضاً بنسبة 70-80٪ في عدد الاختبارات والتحاليل المطلوبة لبعض الحالات. وأضاف: «يوحد النظام الجديد العلاج والاجراءات الطبية للمريض، ويحدد ما يحتاجه المريض من فحوص وأشعة دون زيادة أو نقص». وأكد عبدالغني أن هذا النظام يضمن التواصل بين فرق العلاج وحصول المرضى على جميع العلاجات الصحيحة في الوقت المناسب بالتسلسل الصحيح، ما يقلل من فرصة حدوث الأخطاء الطبية.

وبدأ مستشفى الزهراء في دبي تطبيق النظام الرقمي للأوامر الطبية في أقسام أمراض النساء، طب الأطفال وحديثي الولادة، جراحة العظام، والطب الباطني. وقالت الشركة المنفذة للنظام: «يعمل النظام الرقمي للأوامر الطبية على توحيد المحتوى الطبي، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات الطبية، وتحسين أسلوب العمل الحالي، ما يؤدي إلى ضمان كفاءة الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية ونتائجها».