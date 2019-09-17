شرطة أبوظبي تكرّم فرق العمل المتميزة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّمت شرطة أبوظبي فريق العمل والشركاء المساهمين في إنجاح الاحتفال بيوم السعادة العالمي 2019، الذي أقيم في مبنى أكاديمية سيف بن زايد بمجمع إدارات الشرطة في أبوظبي.

وقام مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، بتكريم وتوزيع شهادات التقدير على الشركاء وهم: جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة، مدرسة الظبيانية للتعليم الأساسي، الإمارات سكاي للسفريات، منتجع المرجان، بوابة الشرق مول، وعدد من الممثلين، ومتطوعين من أفراد المجتمع، وفريق العمل بإدارة خدمة وإسعاد المتعاملين من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين. وأثنى على الجهود الرئدة للموظفين المتميزين ودورهم في تحقيق التطلعات، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بالاستثمار في الكوادر البشرية، وتحفيزهم لدفع مسيرة العمل والإنجاز.

حضر الحفل مديرو إدارات مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وعدد من الضباط ورؤساء الأقسام والمدنيين.