«الدورة التراثية في الهجن» تصل إلى الأسبوع الأخير

المصدر: العين - الإمارات اليوم

يواصل مركز العين الشبابي، التابع لنادي تراث الإمارات، فعاليات الدورة التراثية في الهجن، التي ينظمها المركز تحت عنوان «خبرة الأجداد تنقل للأبناء»، وتقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

وتلقى الطلبة خلال الأسبوع الثالث، الذي اختتم أمس، شرحاً نظرياً وعملياً عن عتاد المطية، وأجزائه، وكيفية وضعه على المطية.

فيما سيخصص الأسبوع الأخير بدءاً من الأحد المقبل، للشرح والتطبيق العملي لطريقة امتطاء الهجن، وذلك للطلبة الذين تجاوزوا المراحل الثلاث السابقة.

وكانت الدورة قد قدمت للطلبة في أسبوعها الأول شرحاً نظرياً لدور الهجن في مجتمع الإمارات القديم وأهميتها في حياة السكان حينذاك، فيما نظمت في الأسبوع الثاني ورشة عمل عن كيفية التعامل مع الهجن.

وتهدف الدورة إلى إكساب الطلاب الخبرة والمعرفة بتراثهم، وفهم الأهمية التاريخية والاجتماعية لمفرداته، سعياً إلى صقل هويتهم الوطنية وترسيخها.