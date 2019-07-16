«صيفي» تنمّي مهارات الأطفال

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أطلقت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال «صيفي»، حيث التحق بالمعسكر نحو 360 طفلاً وطفلة من أطفال المراكز والجمهور، ويتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تُقام ضمن المسارات المعتمدة، وهي: العلوم والتكنولوجيا، الفنون، الرياضة والآداب واللغات، ريادة الأعمال، الأنشطة والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى الرحلات التعليمية والترفيهية.

وفي مسار العلوم والتكنولوجيا شارك الأطفال في دورة «برمجة وتصميم الألعاب» - ماينكرافت، «التي عرفتهم بعالم البرمجة من خلال تصميم اللعبة، ومفاهيم التصميم والبناء البسيطة، وتطوير بعض البرامج البسيطة لحل التحديات المختلفة، وتعرفوا خلالها الى أساسيات البرمجة، مثل: تعريف المتغيرات، والأحداث، والجمل الشرطية والتكرار، بالإضافة إلى العديد من المهارات منها: التفكير المنطقي؛ والتحليل، وحل المشكلات؛ ومواجهة التحديات، وتطوير شخصيات اللعبة من الصفر ثم اختبارها والمشاركة مع أقرانهم.

كما تعرفوا في دورة «برمجة كرة سفيرو»، إلى مبادئ البرمجة وكيفية عمل العبارات الشرطية والمتغيرات والأحداث باستخدام روبوت كروي ملون من خلال التفاعل مع تكنولوجيا الروبوت، إلى جانب قياس القيم الرياضية والهندسية المختلفة، فضلاً عن تطبيقات الحساسات وأجهزة الاستشعار والبيانات للتحكم في سلوك وحركة الروبوت عن طريق البرمجة. وفي مسار الفنون تعرف المشاركون الى مهارات الرسم ضمن منهج فني مدروس، وهو البرنامج العالمي (داينو آرت) الذي يهدف إلى تعريفهم بأساسيات الرسم والتلوين؛ كالدمج والتظليل، وتنسيق الألوان، وذلك من خلال أربع مراحل مختلفة، حيث يتمكن الأطفال خلالها من القيام بأشغال يدوية مختلفة كالرسم على القماش، والرسم على لوحات البتيك ورسم لوحات فنية مبدعة، إلى جانب التشكيل بالصلصال السحري. أما في مسار الأنشطة العامة والمهارات الحياتية، فقد تعرفوا الى بعض السلوكيات والآداب والنظم والقواعد التي تسهم في توعيتهم بالسلوكيات الاجتماعية الصحيحة والمهنية.

من جانب آخر استمتع الأطفال في تعلم اللغة اليابانية وثقافتهم، وذلك ضمن مسار الآداب واللغات، حيث تعرفوا الى أساسيات اللغة اليابانية، التي تُعد لغة جديدة مغايرة تماماً عن اللغة الأصلية «اللغة الأم»، وتمكنوا من تحسين مهاراتهم المعرفية والقدرة على التواصل بشكل فعال وفهم ثقافة وعادات المجتمع الياباني.

كما قضى الأطفال وقتاً ممتعاً وشيقاً مع ورش اللياقة البدنية، ودورات الدفاع عن النفس، ضمن «مسار الرياضة» الذي يهدف إلى استغلال أوقات الأطفال بالأنشطة المفيدة.