«مكتبات الشارقة العامة» تطلع على التجربة السنغافورية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

زار وفد من مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، المكتبات الكبرى في سنغافورة، بهدف إجراء دراسات مقارنة لقطاع المكتبات العامة فيها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يتبعها المكتبيون الرواد، وتحديد السلبيات ونقاط الضعف في الأنظمة الحالية، وبحث سبل معالجتها للارتقاء بمستوى خدمات المكتبات وتعزيز فاعليتها.

وزار الوفد، الذي ترأسته مديرة إدارة مكتبات الشارقة، إيمان بوشليبي، مجلس مكتبة سنغافورة الوطنية، حيث استعرض المجلس أمام الضيوف آليات العمل في المؤسسة، ثم مرافقتهم في جولة إلى المكتبة الوطنية ومكتبة جورونغ الإقليمية، والمكتبة المركزية العامة.

كما زار الوفد مكتبة بيدوك العامة، ومكتبة تامبينز الإقليمية، ومكتبة هاربرفرونت، ومكتبة أورتشارد، للاستفادة من تجاربها المختلفة، والاطلاع على برامجها الحالية، وإجراء دراسة لمدى فاعلية الخدمات التي تقدمها وسبل تحسينها وبحث إمكانية نقل هذه التجارب وتطبيقها في مكتبات الشارقة العامة.

وقالت بوشليبي: «جاءت هذه الزيارة انطلاقاً من التزامنا بتوفير مختلف مصادر المعرفة، وتقديم خدمات مكتبية متطورة، والوصول بها إلى أعلى مستويات التميّز، وتعزيز مفهوم الابتكار بين العاملين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم».

من جهة أخرى، وفي إطار حرصها على تعزيز معارف الأطفال، وتعريفهم بثقافات الشعوب الأخرى، تنظم مكتبات الشارقة العامة مجموعة من الورش التعليمية والترفيهية التفاعلية، التي تأخذ الأطفال في جولة إلى الثقافات الصينية والفرنسية والكورية، تحت شعار «صيف المكتبة، ثقافة، وفنون، وابتكار»، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 18 يوليو الجاري، وتستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً.

وتقام الورشة الأولى تحت عنوان «يوم الثقافة الصينية»، ويتعرف خلالها المشاركون إلى تاريخ الصين واللغة الصينية، والورشة الثانية بعنوان «وقت الفرنسي»، حيث يتعلم الأطفال كتابة وقراءة بعض الكلمات والأرقام باللغة الفرنسية، وتحت عنوان «هيا إلى كوريا»، تنطلق الورشة الثالثة، التي يتعرف خلالها الأطفال إلى اللغة الكورية والعادات والتقاليد الخاصة بالشعب الكوري.