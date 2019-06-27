جامعة الإمارات للطيران تحتفل بتخريج الدفعة 29

المصدر: دبي - وام

احتفلت جامعة الإمارات للطيران، أمس، بتخريج الدفعة 29 من طلبتها وعددهم 220، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لخريجي جامعة الإمارات للطيران منذ تأسيسها في عام 1991 حتى الآن، إلى 16 ألفاً في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية. وأقيم الحفل تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس جامعة الإمارات للطيران.

وأتيح أمام حضور الحفل من أهالي الخريجين وأصدقائهم والضيوف فرصة الاطلاع على مشروعات طلبة كلية الهندسة المعروضة في الجامعة، وقدم طلبة السنة الأخيرة في برامج البكالوريوس في هندسة الطيران وهندسة الفضاء وتكنولوجيا الطيران وعلوم هندسة البرمجيات مشروعاتهم المميزة في مجال الطيران، وشملت المشروعات طائرة بدون طيار للكشف عن وجود أي أجسام غريبة على مدرج المطار قد تؤثر في سلامة الهبوط والإقلاع.

وعرض الطلبة أيضاً طائرة بدون طيار يمكن التحكم بها بحركة اليد، وتطبيقاً يحد من قوى السحب ويعزز كفاءة استهلاك الطائرات من الوقود، وطائرة بدون طيار قادرة على نشر شبكة لوقف طائرات بدون طيار تحلق في مناطق محظورة، وصندوق قمامة ذكياً يوضح جميع حالات الصناديق ويكتشف ما إذا كانت ممتلئة أم فارغة على أحد التطبيقات للاستفادة من القوى العاملة بكفاءة. ومن المشروعات الأخرى نموذج لطائرة طويلة المدى تعمل بالطاقة الشمسية تصنع بوساطة طابعة ثلاثية الأبعاد مع خلايا شمسية مثبتة على جناحيها تشحن البطارية لزيادة وقت الرحلة و«جت كارت»، تعمل بمحرك توربيني يولد قوة دفع مقدارها من 12 إلى 14 كيلوغراماً لتحريك أجسام مختلفة. وكانت جامعة الإمارات للطيران أعلنت، أخيراً، عن حصول برامجها الهندسية على اعتماد الجمعية الملكية للطيران، لتصبح المؤسسة التعليمية التي تقدم أكبر عدد من برامج الطيران المعتمدة في المنطقة. وحصلت جامعة الإمارات للطيران العام الماضي على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية كمؤسسة للتدريب على صيانة الطائرات، وتمنح هذه الشهادة الرسمية الجامعة حضوراً قوياً على المستويين الوطني والدولي.