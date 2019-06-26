حصة بنت حمدان آل مكتوم سفيرة للنوايا الحسنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج «أصوات أجيال المستقبل»، المدعوم من قبل «اليونسكو»، أن الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم تكرّمت بقبول منصب سفيرة للنوايا الحسنة لمنطقة الخليج العربي، مع تعيين مؤسسة الإمارات للآداب كهيئة استشارية للمبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتهدف مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» إلى تمكين محبي الكتابة من الصغار، عبر تشجيعهم على نشر رسالة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومنح الأطفال الحق في التعبير عن آمالهم، وأحلامهم، وتطلعاتهم من أجل مستقبل مستدام.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: «تنفرد هذه المبادرة في الرسالة التي توجهها إلى جميع أطفال العالم من أعمار 8 إلى 12 عاماً، ويسعدني أن أحمل رايتها في العالم العربي، إذ إننا على سعي متواصل لمنح أطفالنا فرصة التعبير عن آرائهم اليوم لضمان مستقبلهم. وتضم منطقتنا فائضاً من المواهب الصاعدة، وأنا أتطلع لقراءة إبداعات هؤلاء الكتّاب الصغار التي تدور حول حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة والمستقبل الواعد». وسيتسنى للمشاركين بأفضل الأعمال فرصة الإنضمام إلى مجلس عالمي للكتّاب الصغار الحائزين الجوائز، وسيتم عرض أعمالهم في المنشورات الإلكترونية والمطبوعة. وسيتم نشر وتوزيع كتبهم على مدارس ومكتبات العالم، ليتمكن جميع الأطفال من الاستفادة مما تقدّمه من أفكار وإلهام. وستقوم مؤسسة الإمارات للآداب بتنظيم ورش عمل للمدرسين، توضح من خلالها كيفية دعم الطلبة الصغار للمشاركة في المسابقة السنوية.

وقالت الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول: «فخورون بما نقدمه لمبادرة (أصوات أجيال المستقبل)، التي تعزز حق التعليم ومكانة الثقافة من خلال سلسلة الكتب التي يؤلفها الأطفال للأطفال. وإننا على يقين، ومن خلال تجربتنا في مسابقات الكتابة، أن استماع الأطفال لقصص غيرهم من الأطفال يعد من أكثر الطرق تشجيعاً وتحفيزاً لهم. ونحن نتطلع لقراءة القصص الخلاقة بشخصياتها وموضوعاتها وألوانها، وما تحمله معها من بشائر مسقبلٍ مشرقٍ ومستدام».