وفد صحافي صيني يزور مقر جمعية الصحفيين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب وفد إعلامي من جمهورية الصين عن إعجابه الكبير بما بلغته دولة الإمارات من مكانة عالية في المجتمع الدولي، والتي تعبر عنها مظاهر النهضة في مدبي - الإمارات اليومختلف المجالات، وهو ما يؤكد جهود قيادة البلاد في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم برامج التقدم على كل المستويات.

وأكد الوفد الزائر للدولة حالياً برئاسة شيه سونغيشين رئيس تحرير صحيفة «تشيانا وتش» مدير القسم الدولي في صحيفة «تشيانا ديلي»، أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات الوثيقة التي تربطها مع الإمارات في ظل حرص قيادة البلدين على العمل المشترك في كل المجالات، وبخاصة مجال التبادل التجاري.

وقال سونغيشين: إن هذه الزيارة هي بداية لفصل جديد من التعاون بين الصحافيين في الإمارات والصين، لتبادل الخبرات ولمزيد من التفاهم، انطلاقاً من مشروع طريق الحرير الحضاري والاقتصادي، ولتبادل المعلومات والزيارات أيضاً، وفتح آفاق التعاون في ما بيننا.

وكان الوفد الإعلامي الصيني قام بزيارة المقر الرئيس لجمعية الصحفيين الإماراتية في منطقة الفهيدي التاريخية بدبي، حيث كان في استقباله موزة مطر رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالجمعية.

وأكدت موزة مطر لدى استقبالها للوفد أهمية الزيارة باعتبارها أول زيارة لوفد صحافي صيني منذ إنشاء الجمعية، حيث أتاحت استعراض أوجه التعاون في المجال الصحافي والإعلامي بين الإمارات والصين، وسبل تبادل الزيارات والخبرات بين الصحافيين في الدولتين، والعمل على نقل المعرفة في ظل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطور الإعلام الرقمي الحديث، وما تملكه الصين من وسائل وتكنولوجيا حديثه مكنتها من تحقيق نقلة نوعية في مناحي الحياة كافة خصوصاً في وسائل الإعلام.