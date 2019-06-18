10 أعوام شراكة بين «كلمة» وجامعة يوهانيس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفاءً بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية التعاون بين مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وكلية الثقافات واللغات التطبيقية في جامعة يوهانيس غوتنبيرغ في مدينة غرمرسهايم الألمانية، أقيمت احتفالية ثقافية وورش عمل في مقر الكلية، بالتعاون مع سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى ألمانيا.

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لكتب «كلمة» المترجمة من اللغة الألمانية، والمهداة من قبل مشروع «كلمة» لمكتبة الجامعة، تلت ذلك كلمة ترحيب من قبل عميد كلية دراسات الترجمة البروفيسور الدكتور ميشائيل شرايبير، ورئيس معهد الأدب الألماني البروفيسور الدكتور أندرياس كيليتات. كما ألقى عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كلمة أكد فيها أهمية استمرار التعاون بين «كلمة» للترجمة والجامعة.

وتلا ذلك مؤتمر شارك فيه نخبة من الأساتذة والمترجمين، من بينهم علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب.

كما حضر ورش العمل المنبثقة عن الموتمر المعنون بـ«التبادل الأدبي بين العالم العربي وألمانيا» كل من مصطفى السليمان منسق مشروع «كلمة» للغة الألمانية والبروفيسور الدكتور أندرياس كيليتات، والكاتب الألماني باول مار، ورئيس أكاديمية اللغة والشعر البروفيسور الدكتور كلاوس رايشرت، والشاعرة الدكتورة إلما راكوزا، والكاتبة أنيكا رايشرت، والكاتب الشهير دافيد فاغنير.