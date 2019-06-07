«الصبيحية» و«الرحمانية» تستقبلان الأهالي في العيد

المصدر: خورفكان - الإمارات اليوم

استقبلت ضاحيتا الصبيحية بخورفكان والرحمانية بالشارقة في مقارهما، وبمناسبة حلول أيام عيد الفطر، الأسر والأهالي، وجرى تقديم فوالة العيد للحضور، بجانب توزيع العيديات على الأطفال.

يأتي ذلك في أعقاب فتح مجالس الضواحي مقارها في مختلف مناطق إمارة الشارقة لاستقبال العشرات من المواطنين وأبنائهم وبناتهم طوال أيام عيد الفطر، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتقديم فوالة العيد، وتنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات من خلال استقبال الأهالي والأطفال في مقار الضواحي، وحققت هذه المبادرات تقاربهم، وأسعدتهم بتجمعهم.

وقام أعضاء مجالس ضواحي الرحمانية والصبيحية باستقبال المواطنين، وتبادل التهاني، في ظل حرص الضواحي على إحياء مبادرة فوالة العيد، وهي إحدى العادات والتقاليد التي حرصت مجالس الضواحي على إحيائها من منطلق أدوارها الاجتماعية في تعزيز التقارب بين الأسر، لاسيما خلال الأعياد، والعمل على تعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد، وإكساب الأسر وأطفالها العادات الإماراتية في استقبال عيد الفطر، فضلاً عن تنمية عرى التواصل والتلاقي بين الجميع، لنشر مظاهر العيد السعيد وأجوائه الاجتماعية.

وقام رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي باستقبال المواطنين، وتبادلوا معهم التهاني بقدوم العيد.