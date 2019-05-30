المجلس الأسترالي: دبي تقدّم «السياحة العلاجية» بتميّز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية بمستوى الخدمات الطبية في دبي، مشدداً على أن الإمارة تقدم خدمات «السياحة العلاجية» بتميّز.

وأكد أن القطاعات الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة، تراعي المعايير العالمية في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن دبي تقدم خدمات طبية متميزة، تمكنها من جذب السياحة العلاجية.

وحصل «مستشفى برايم» في دبي على شهادة الاعتماد الأسترالية، وقال المدير التنفيذي لمجموعة «برايم للرعاية الصحية»، الدكتور جميل أحمد، إن «مستشفى برايم حريص على النهوض بمستوى الخدمة التشخيصية والعلاجية، وتطوير جميع الخدمات الطبية بأفضل وأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية، إلى جانب الاهتمام باختيار الكوادر الماهرة في شتى التخصصات الطبية، وجلب أحدث المعدات الطبية». وأضاف: «تعدّ هذه الشهادة تأكيداً على الدور المتميز لكل الأطباء والأطقم التمريضية والفنية والإدارية والعاملين في المجموعة، وهذا الإنجاز الطبي يعدّ نقلة نوعية جديدة تضاف إلى سلسلة النقلات النوعية الناجحة، التي تحققت في مجال الخدمات العلاجية والتشخيصية في المستشفى». ولفت الدكتور جميل إلى أن مستشفى برايم اجتاز بنجاح جميع متطلبات الاعتماد من خلال مسح شامل.

وكان ممثلون للمجلس الأسترالي قاموا بزيارة للمجموعة لتقييم جودة الخدمات الصحية والخدمات المساندة، ومدى مطابقة المعايير المستخدمة في المجموعة مع معايير المجلس، وقد حظيت معظم الخدمات المقدمة على درجة تقييم عالية وصلت إلى درجة ممتاز.