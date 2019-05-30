«محمد بن راشد للطب» تطلق الدورة الثانية من جائزتها

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إطلاق الدورة الثانية من «جائزة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - المحميد البحثية»، وذلك انسجاماً مع أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031. وتعدّ الجائزة فرصة بحثية تنافسية للحصول على تمويل لدعم الأبحاث في أهم مجالات الرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين هيئة التدريس في الجامعة والباحثين من مختلف الجامعات ومؤسسات الرعاية الصحية حول العالم.

ويعدّ الدكتور وائل المحميد، أول من يُقلّد «وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي» من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدوره المتميّز في دعم البحث العلمي الطبي في الإمارات، وقد قدّم الدكتور المحميد دعماً سخيّاً من أمواله الشخصية لتأسيس الجائزة، التي تهدف في دورتها الثانية إلى دعم المقترحات التنافسية بخصوص الأبحاث الأساسية، أو الانتقالية، أو السريرية، أو أبحاث الصحة العامة، مع إيلاء الأولوية للمقترحات المتعلقة بالسرطان، والصحة النفسية وعلوم الدماغ، وأمراض القلب بما يشمل السكري والبدانة.

وتتاح المشاركة في الجائزة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، فضلاً عن الباحثين من الجامعات والمؤسسات الصحية حول العالم، الذين يتعيّن عليهم تقديم مقترحاتهم بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتأهل للمشاركة. وسيحظى الفائزون بتمويل تصل مدته إلى سنتين، وسيتم استلام كل المقترحات البحثية حتى 30 يونيو 2019، لمراجعتها من قبل مشرفين خارجيين بعد ذلك.

وتواصل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التزامها بتأهيل المختصين في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع خطة دبي 2021، ورؤية الإمارات 2021 و«مئوية الإمارات 2071»، وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، الرامية إلى إعداد جيل المستقبل وفق أفضل المستويات العلمية والمهنية، من خلال بناء جيل إماراتي يواكب التطوّرات العلمية في مجال الطب والعلوم الصحية، ويعمل على الإسهام الفاعل في البحث العلمي.