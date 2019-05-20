محاضرات لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، محاضرات تثقيفية للنزلاء، تناولت أهمية التسامح والتعايش وقبول الآخر من المنظور الديني والاجتماعي والثقافي والوطني، وأثر ذلك في نشر الأمن والاستقرار المجتمعي.

وتأتي المحاضرات ضمن مبادرة أيادي التسامح تحت عنوان «إمارات التسامح.. على نهج زايد».

وتناول الشيخ خالد حمد الزعابي، خلال محاضرة بعنوان «شهر التسامح» في مسرح النزلاء بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية - الوثبة، بحضور 55 نزيلاً، محاسن الأخلاق والالتزام بالتقوى واتباع نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العفو والتسامح.

بينما تطرّقت المحاضرة الثانية التي نظمت تحت عنوان «فن التعايش والسلام» بحضور 24 نزيلة، إلى أهمية الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الابتعاد عن الغضب، وترسيخ التسامح كقيمة سامية في حياتنا والاعتذار عن الخطأ. كما استعرضت فضائل شهر رمضان المبارك والاجتهاد في الدعاء والعمل الصالح.