رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة، كريستوف زخيا ألكسيس، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وقلد وزير دولة، خليفة شاهين المرر، كريستوف زخيا ألكسيس، الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية بدبي، مثنياً على دوره وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

من جانبه، أعرب سفير الكرسي الرسولي، كريستوف زخيا ألكسيس، عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً دور دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

كما أعرب السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.