المنتدى الدولي للإبداع يمنح خالد الظنحاني لقبين

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

منح المنتدى الدولي للإبداع، التابع للرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي في فرنسا، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية الأديب الإماراتي خالد الظنحاني، لقبي «سفير دولي للإبداع» و«فارس الإبداع العربي»، وذلك في الحفل الختامي للملتقى الرابع للإبداع الذي أقيم في فندق سيتي سيزنز بدبي، بحضور رئيس المنتدى الدكتور عادل النويشي، والدكتور سيف المعيلي رئيس الملتقى، ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين.

ويأتي التكريم الذي حظي به الظنحاني من «المنتدى»، تقديراً للمساهمات التي يبذلها في نشر مبادئ العمل الإبداعي على المستويات المحلية والعربية والدولية، فضلاً عن منجزاته المجتمعية والثقافية التي تركت أثراً طيباً في الحياة الثقافية الإماراتية والعربية، وأصبحت نموذجاً متميزاً للإبداع. وتوجه الظنحاني بالشكر إلى المنتدى الدولي للإبداع التابع للرابطة الدولية بفرنسا، مشيداً بالدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في نشر الثقافة والمعرفة، علاوة على إسهاماتها المتميزة في تطوير العمل الإبداعي على المستويين العربي والدولي.