غرفة الشارقة تطلق فعاليات «مهرجان رمضان 2019»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، انطلاق فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة»، الذي تنظمه الغرفة سنوياً منذ 30 عاماً، مع بداية الشهر الفضيل في كل مناطق ومدن الإمارة، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية، والقطاع الخاص، ويحمل في نسخته هذا العام شعار «هلَّ رمضان وهلّت المفاجآت».

وتقام فعاليات المهرجان في كل مدن ومناطق الإمارة، خلال الفترة الممتدة من 6 مايو الجاري حتى 8 يونيو المقبل، بدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة في الإمارة، التي تطرح تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 75% طوال أيام المهرجان.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة عبدالله سلطان العويس، إن أهمية مهرجان رمضان الشارقة تتمثل في كونه محطة سنوية للترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة، وبالتالي إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، من خلال تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الرؤى حول أنجع السبل لجذب أكبر عدد من السياح والزوار إلى الإمارة، لخوض تجربة عيش فريدة في الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، وسط أجواء من الغبطة والفرح.

وأعلن إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة منسق عام المهرجان، مشاركة ما يزيد على 2000 محل تجاري في مهرجان رمضان الشارقة بنسخته الـ30، بالإضافة إلى مشاركة مراكز تجارية جديدة ستقدم العديد من المفاجآت لزوارها.