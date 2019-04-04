«الصدارة» يحتفل باليوم العالمي للتوحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل مركز الصدارة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالعين باليوم العالمى للتوحد. وأعرب رئيس مجلس ادارة المركز محمد غلوم علي الخوري، عن تقديره لدولة الإمارات ومشاركتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف 2 أبريل من كل عام، من خلال تنظيم عدد من البرامج والفعاليات الخاصة للتوعية بالتوحد في جميع إمارات الدولة طوال شهر أبريل الجاري.

وأشاد محمد خوري بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمامه ودعمه اللامحدود لأصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع وتزامناً مع عام التسامح، واستضافة الإمارات للأولمبياد الخاص لأصحاب الهمم. وتعد دولة الإمارات سباقة ورائدة في مجال الاهتمام بالأشخاص من ذوي التوحد وأصحاب الهمم عامة، حيث تأتي هذه الاحتفالات والمبادرات والبرامج لتمكين الأسر من التعامل مع الأبناء المصابين بهذا الاضطراب، وتوفير الإرشادات اللازمة للأمهات بشكل خاص لرصد الأعراض المبكرة للتوحد، كما تمارس الدولة دورها التوعوي في المدارس والجامعات لاستيعاب ذوي التوحد ومساعدة المدرسين على التعامل الأمثل معهم.