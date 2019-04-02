أفراح الشامسي في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك عبدالله بن الدويس الشامسي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة المرحوم حمد محمد بن ارحمه الشامسي، وذلك في مجلس زاخر بمدينة العين.

وحضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من المسؤولين والشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.