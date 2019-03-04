محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفراء

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي، صباح أمس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

وتسلّم سموّه أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية مصر العربية شريف محمد فؤاد البديوي، وسفير نيوزيلندا ماثيو هوكينز، وسفير جمهورية التشيك بيري سلافيك، وسفير اليابان إكيهيكو ناكاجيما، وسفير كومنولث الدومينيكا هيوبرت تشارلز، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الهيبة، وسفير المملكة العربية السعودية تركي بن عبدالله الدخيل، وسفير جمهورية أوزبكستان بختيار إبراهيموف، وسفير جمهورية كازاخستان هاديار مينيليكوف.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالسفراء الجدد في بلدهم الثاني، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الموكلة إليهم من قياداتهم ودولهم، مؤكداً أن «جميع الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة في الدولة أبوابها مفتوحة لهم للتشاور في الموضوعات التي تهم علاقات التعاون والصداقة وسُبل تطويرها بين الإمارات ودولهم في شتى الميادين».

وأضاف سموّه أن «الإمارات تمضي قدماً على نهج ومبادئ مؤسِّس دولتنا الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه، القائمة على ترسيخ مفهوم القيم الإنسانية قبل أي علاقات أخرى، إذ إن العلاقات الإنسانية تشكل أساساً متيناً لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وغيرها»، معرباً سموّه عن ثقته بأن يبذل السفراء الجدد جهوداً مضاعفة وتعاوناً بناءً مع الجهات المعنية في دولتنا، من أجل دفع علاقات التعاون والصداقة بين دولتنا وبلدانهم، بما فيه المصلحة الوطنية، وخير الإنسانية ،وخدمة السلام في العالم.

وتمنى سموّه - في ختام جلسة الحوار - للسفراء الجدد وعائلاتهم إقامة طيبة وسعيدة في ربوع دولة الإمارات وفي كنف مجتمعنا.

من ناحيتهم، نقل السفراء الجدد تحيات زعماء دولهم إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهم لدولتنا دوام التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة، زكي أنور نسيبة، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.