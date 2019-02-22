«دبي للمأكولات».. نكهات عالمية وموسيقى وعربات طعام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل دبي مارينا مول بعودة مهرجان دبي للمأكولات مع باقة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة، بالإضافة إلى منصات وعربات الطعام التي تحفل بأشهى النكهات العالمية.

وستتحول القاعة الرئيسة وممشى الواجهة المائية المجاور للمول خلال الفترة من 21 فبراير إلى 9 مارس، إلى وجهة للأطعمة الشهية مع منصات وعربات الطعام، بالإضافة إلى الأنشطة وورش العمل الموجهة للأطفال، والعروض الترفيهية الحية في عطلات نهاية الأسبوع.

وسيكون للأطفال موعد مع أنشطة تفاعلية مسلية تتضمن ورش عمل حول الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى الفنون والحرف اليدوية.

وسيحظى زوار المهرجان من العائلة والأصدقاء بفرصة استكشاف ما تحفل به 19 عربة طعام على ممشى الواجهة المائية، بمشاركة عدد من المطاعم التي تشتهر بتقديم ألذ المأكولات، وسط العروض الموسيقية الحية التي يقدمها طه تيتوا وبيدرو لويس غونزاليز.