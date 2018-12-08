محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في محمد بن أحمد الحبتور

المصدر: دبي - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد بن أحمد الحبتور.

فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ظهر أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بزيارة مجلس العزاء بمنزل خلف أحمد الحبتور بمنطقة جميرا في دبي، حيث قدم سموهما صادق عزائهما ومواساتهما إلى خلف بن أحمد الحبتور وعموم آل حبتور في مصابهم الجلل، راجيين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي واجب العزاء إلى خلف وسلطان بن أحمد الحبتور في وفاة أخيهما المغفور له محمد بن أحمد الحبتور.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنزل خلف أحمد الحبتور، عن خالص تعازيه لآل الحبتور وأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، واجب العزاء إلى خلف وسلطان بن أحمد الحبتور في وفاة أخيهما المغفور له محمد بن أحمد الحبتور.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء بمنزل خلف أحمد الحبتور، عن خالص تعازيه لآل الحبتور وأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد بن أحمد الحبتور.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء بمنزل خلف أحمد الحبتور، حيث أعرب عن صادق عزائه ومواساته إلى خلف بن أحمد الحبتور وإخوانه وأنجاله في مصابهم الجلل، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.