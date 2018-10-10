طالبات «القاسمية» يشاركن في حملة التوعية بسرطان الثدي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم قسم الأنشطة الطلابية، التابع لعمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية، حملة للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع «القافلة الوردية»، استهدفت كل الطالبات الدارسات بالجامعة تزامناً مع شهر التوعية بالسرطان.

واستمعت الطالبات، خلال الحملة، إلى شرح عن التوعية بسرطان الثدي، من خلال الشعار الذي حملته التوعية «لا تؤجلي فحصك الآن فهو الأمان»، عبر عرض يوضح طرق الفحص عن سرطان الثدي، وأساليب الفحص الذاتي عنه، وشرح حول أسباب الإصابة بمرض سرطان الثدي والوقاية منه. وتضمّنت الحملة التعريف بطرق الوقاية والفحص المبكر حفاظاً على الصحة والحياة، كما قدمت «القافلة الوردية»، في إطار لقائها بالطالبات، التوعية والتثقيف والمعلومات اللازمة حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، والتوعية بوسائل الوقاية، فضلاً عن تناول مبادئ التوعية بعوامل الإصابة، وأهمية وسائل الفحص المبكر، والاكتشاف والتشخيص والمعالجة.

وأشارت مساعد مدير الجامعة لشؤون الطلبة في الجامعة القاسمية، أحلام حمدان بن جرش، إلى أن الجامعة حرصت على تكامل الجهود مع «القافلة الوردية»، التي تعدّ إحدى المبادرات الوطنية الناجحة في نشر ثقافة التوعية بسرطان الثدي، لذا تم استقبال القافلة في إطار شهر التوعية بالسرطان، وتمكين الطالبات الدارسات في الجامعة من اكتساب الثقافة اللازمة تجاه هذا المرض.

وأوضحت بن جرش أن «أهداف الجامعة تلاقت مع شهر أكتوبر الوردي، وهو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، من خلال استقبال (القافلة الوردية)، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وقدمت توعية للطالبات بصورة فاعلة».