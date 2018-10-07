شرطة رأس الخيمة تخرّج 110 منتسبين

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

شهد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، العميد يعقوب يوسف أبوليلة، بحضور مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، حفل تخريج مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية، التي عقدت بمعهد تدريب الشرطة، وشملت 110 منتسبين، وهي كلٌ من دورة (ثقافة احترام القانون)، ودورة (المداخل الحديثة للعلاقات العامة وفن المراسم وأصول البروتوكول)، ودورة (دراسة وتحليل الظواهر الأمنية)، ودورة (التوعية الصحّية والسلامة للشرطة).

وأشاد العميد أبوليلة، بالدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية، والاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب لتطوير العمل، نظراً لما تحويه الدورات من المواد النظرية والتطبيقية والمهارات والخبرات التي تكسب المنتسبين قدراً كبيراً من المعرفة، مضيفاً أن هذه الدورات قد عقدت تحت إشراف محاضرين أكفاء في مختلف المجالات الأمنية، لتزويد منتسبي الشرطة بالمعارف والمهارات التي تعمل على رفع كفاءتهم المهنية، وتعزز قدراتهم على مواجهة التحديات والتداعيات الأمنية، للارتقاء بمستوى العمل الشرطي نحو مستقبل أفضل. وفي ختام الحفل تم تكريم محاضري وخريجي الدورات التدريبية، تقديراً وعرفاناً لجهودهم المبذولة، فضلاً عن توجيه الخريجين إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الشرطي، لتحقيق المزيد من التميز والتقدم.