«برّد صيفهم».. مبادرة لتوزيع المياه الباردة والعصائر على العمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بيورهيلث» Purehealth، المتخصصة في الرعاية الصحية ومقرها دبي، عن تنظيم مبادرة «برّد صيفهم»، بالتعاون مع منظمة «ارسم ابتسامة» التطوعية، وبنك الإمارات للطعام، والتي تهدف إلى توزيع المياه الباردة والعصائر على العمال وأفراد المجتمع. ويأتي تنظيم هذه الحملة انسجاماً مع عام الخير، وهي مستمرة لمدة شهرين خلال فترة الصيف في مختلف أنحاء الإمارات.

وسيقوم متطوعون من منظمة «ارسم ابتسامة» بتوزيع عبوات مياه الشرب الباردة والعصائر على جميع فئات المجتمع، والعمال الذين يعملون في الإنشاء وتنظيف الشوارع، وغيرها من المهن الأخرى، لتخفيف وطأة الحر عنهم خلال موسم الصيف.

وانطلقت حملة «برّد صيفهم» رسمياً من أمام مسجد الجميرا الكبير، وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل. ويسعى المنظمون من وراء هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيع مشاركة الجمهور في توفير عبوات مياه الشرب الباردة للجميع.

وقال مدير العمليات في «بيورهيلث»، عدنان آصف: «نعرب عن سعادتنا بالانضمام إلى هذه المبادرة المجتمعية الرائعة، التي تهدف إلى تقديم مياه الشرب الباردة والعصائر إلى أفراد الجمهور».

وأوضح مؤسس منظمة «ارسم ابتسامة»، أحمد علي، أنه «سيتم توزيع 10 آلاف عبوة من مياه الشرب الباردة كحد أدنى خلال مدة الحملة. وسيقوم بنك الإمارات للطعام بتقديم العصائر والمرطبات إلى جانب المياه خلال الحملة. حيث يشهد هذا العام ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة، ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في مختلف أنحاء العالم.