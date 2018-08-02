تخرج 30 مشاركاً بدورة «الإنجليزية» في مليحة

المصدر: مليحة - الإمارات اليوم

اختتمت، ظهر أمس، دورة المحادثة وتعلم اللغة الإنجليزية، بتخريج 30 مشاركاً في إطار الدورات المتقدمة، التي نظمها نادي مليحة، بالتعاون مع مركز اللغات العالمي، وتواصلت على مدى شهر كامل. وخضع المشاركون خلال الدورة لتلقي 30 ساعة من المحادثة، التي هدفت إلى رفع مستوى التحدث والتخاطب لدى المشاركين، بهدف تأهيلهم للدراسة واستئناف الحياة التعليمية بأكثر قدرة ومهارة في اللغة الإنجليزية.

وفي نهاية الدورة قام عضو مجلس الإدارة لنادي الذيد، عبدالله محمد خلفان ضاعن الكعبي، بتكريم الخريجين ومنحهم الشهادات، مشيداً بجديتهم وحرصهم على تعلم اللغة الإنجليزية خلال عطلتهم الصيفية، والاستفادة الكبيرة من مخرجات تلك الدورة، مشيراً إلى أنها نفذت مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي مشرف عام الدورة، محمد سلطان الخاصوني، إلى حرص نادي مليحة على طرح دورة متقدمة في مجال تعلم اللغة الإنجليزية، بهدف إفادة الأبناء منها خلال عطلتهم الصيفية.

وأكد أن الدورة وضعت على قائمة فعاليات النشاط الصيفي بمليحة، وتم دعوة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بها، واستفادتهم المباشرة من تعلم مهارات التحدث باللغة الإنجليزية، كونها لغة العصر وباتت حاجة مهمة لكل طالب، وأثنى الخاصوني على نجاح الطلبة واجتيازهم لمتطلبات الدورة، وإتمامهم الدراسة التي تواصلت على مدى 30 ساعة.