«كنوز ياس» يواصل فعالياته لـ 5 أسابيع مقبلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات مهرجان «كنوز ياس»؛ حيث أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في دولة الإمارات، حتى الآن، عن فوز خمسة من زوارها بجوائز نقدية بلغت قيمة كل منها 100.000 درهم منذ انطلاق المهرجان في 21 يونيو، ومازال هناك خمس جوائز مجموعها 500.000 درهم سيجري السحب عليها أسبوعياً لغاية 31 أغسطس.

ويمكن لزوار الجزيرة التمتع بزيارة المرافق الترفيهية عالمية المستوى التي تحتضنها الجزيرة، وستتاح الفرصة لهم عند إنفاق 300 درهم لدى أي من المرافق المشاركة للدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بالجائزة النقدية. ويمكن لعشاق المغامرات العائلية من زوار عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي الذي تم افتتاحه أخيراً، مضاعفة فرص الفوز بالجائزة الأسبوعية النقدية عند زيارة أي من المدن الترفيهية على جزيرة ياس.

وتشمل المرافق المشاركة كلاً من: ياس مارينا، وياس لينكس، وياس مول، وحلبة مرسى ياس، وياس ووتروورلد، وعالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى الفنادق السبعة في جزيرة ياس.