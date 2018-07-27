«دبي للسياحة» تحث على تبنّي «الاستدامة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) خلال الأسبوع الماضي، نسخة أخرى من ورشة عمل «لعبة الألواح» لموظّفي المنشآت الفندقية بدبي، بهدف تشجيع الشركاء على تبنّي أفضل الممارسات لترسيخ الاستدامة، وأيضاً تطبيق برنامج «أداة احتساب الكربون» في المنشآت الفندقية، وذلك ضمن جهود تطبيق مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة في مجال السياحة المستدامة عالمياً.

وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق «زعبيل هاوس بإدارة جميرا» بمنطقة السيف، نحو 74 شخصاً و51 فندقاً في دبي، إلى جانب ممثلين عن بلدية دبي، الذين قدموا شرحاً حول «مصباح دبي»، الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، الذي صممته وأنتجته شركة فيليبس وبلدية دبي.

وقال المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في «دبي للسياحة» يوسف لوتاه: «إنه من الضروري العمل بشكل مستمر على تطبيق إجراءات جديدة ومتقدّمة لمواكبة التطوّرالسريع لقطاع السياحة والضيافة في دبي بوجه عام، وذلك من أجل خفض استهلاك الموارد والمحافظة عليها، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة عالمية رائدة في مجال السياحة المستدامة».