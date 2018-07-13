«الشارقة للمتاحف» تنظّم برنامج «المرشد المتميّز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم هيئة الشارقة للمتاحف برنامج المرشد المتميز للعام التاسع على التوالي، ويقام هذا العام لمدة أسبوع واحد، بالتعاون مع مفوضية مرشدات الشارقة، ويهدف الى تعريف 30 منتسبة تراوح أعمارهن بين ثماني و11 سنة إلى أهمية المتاحف ودورها البارز في المجتمع المحلي، إضافة إلى مشاركتهن في مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية خلال العطلة المدرسية الصيفية.

وتشارك الفتيات خلال البرنامج في جولات ضمن أرجاء المتاحف التابعة للهيئة، للاطلاع على المعارض والمجموعات فيها، والتعرف إلى مقومات المرشد المتميز الذي يمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة على التواصل مع زوار المتحف.

وسيتولى المرشدون في هيئة متاحف الشارقة مسؤولية تقديم التدريب اللازم للمشاركات في البرنامج، كما ستتعرف الفتيات الى أفضل السبل للتفاعل مع الزائرين، وكيفية شرح المعروضات المتنوعة وتقديم معلومات وافية عنها بأسلوب واضح.

ويشارك في البرنامج 30 فتاة من مفوضية مرشدات الشارقة، حيث سيتعرفن الى دور المرشد وأهميته في تقديم صورة إيجابية لوطنه وللزوار والسائحين، والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه، والمزايا المطلوبة ليكون مرشداً ناجحاً.

ووقّع اتفاقية التعاون خلال تنظيم برنامج المرشد المتميز كلٌّ من منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وشيخة عبدالعزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة، وذلك ترسيخاً لأهمية هذا البرنامج ودوره ضمن الأنشطة الصيفية في كل من المؤسستين.