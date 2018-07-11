«قبعات ذكية» لعمال بلدية الحمرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بادرت بلدية الحمرية بتوزيع قبعات ذكية، تم تصميمها بهدف تخفيف الحرارة عن عمال البلدية، وباشر موظفو بلدية الحمرية توزيعها صباح أمس، على مختلف العمال في مواقع عملهم، في إطار خطط إدارة بلدية الحمرية لتخفيف الحرارة عن العمال، خلال تأديتهم أعمالهم.

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن هذه القبعة الذكية، التي جرى تزويدها بمروحة متطورة تم الإعداد لها منذ العام الماضي، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتمت دراسة الفكرة وإنتاج كميات كبيرة تفي بطلبات عمال بلدية الحمرية، لاسيما الموجودين في مواقع العمل التي تتطلب العمل خلال ساعات النهار، في غير أوقات منع العمل التي نصت عليها تعليمات وزارة العمل.

وأشار إلى أن تلك القبعات جرى توزيعها على العمال الميدانيين، في مختلف المهن والمواقع الخدمية، خصوصاً من يتعرضون لأشعة الشمس بصورة دائمة، لحمايتهم من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

مبيناً أن هذه المبادرات تنشر أجواء السعادة وحب العمل والإيجابية والحيوية بين العمال، ما ينعكس إيجاباً على جودة العمل، وبذل المزيد من العطاء في خدمة مؤسستهم.

وأوضح الشامسي أن المبادرة تواصلت، لتشمل توعية العمال بطرق الوقاية من أشعة الشمس، والحد من الإصابة بالإنهاك الحراري، جراء تعرض الجسم لفترات طويلة تحت الشمس، وذلك من خلال توزيع قبعات ذكية تقي الشمس، مزودة بمراوح هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب زيارة العمال في مواقع عملهم الميداني، وتوزيع المثلجات والماء البارد عليهم.