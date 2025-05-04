تنذر بمشاكل الغدة الدرقية.. بحة الصوت المستمرة تتطلب استشارة الطبيب

أفادت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان بأن بحة الصوت غالباً ما ترجع إلى الإصابة بنزلة برد أو الإجهاد المفرط للحبال الصوتية، ولا تستمر طويلاً، مشيرة إلى أن استمرار بحة الصوت ينذر بمشاكل الغدة الدرقية التالية: تضخم الغدة الدرقية، عقيدات حميدة في الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية، قصور الغدة الدرقية، سرطان الغدة الدرقية.

لذا ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار بحة الصوت على مدار فترة طويلة، وكذلك إذا كانت مصحوبة بالأعراض التالية: صعوبات البلع، تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو فوق عظم الترقوة، ضيق التنفس، الشعور بضيق أو بضغط أو بوجود كتلة في الحلق، السعال المستمر الذي لا يمكن تفسيره بعدوى مثل نزلات البرد.