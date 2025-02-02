هذا ما لا تعرفه عن خيارات «الرقابة الأبوية».. لحماية طفلك من المحتويات غير المناسبة

باتت الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال؛ إذ تستخدم هذه الأجهزة للتعامل مع الكثير من التطبيقات مثل «واتس آب» وتيك توك ويوتيوب وغيرها.. لذا يلجأ الكثير من الآباء إلى استعمال وظيفة «الرقابة الأبوية» لوضع قيود تقنية وتحديد المحتويات، التي يتم تشغيلها على أجهزة أبل، مثل الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وأجهزة الماك.

غير أن خبراء مجلة «تست» الألمانية قالوا إنهم تمكنوا من الوصول إلى محتويات مزعجة وغير مناسبة للأطفال في تطبيقات مطورة من قبل شركات أخرى، على الرغم من تفعيل القيود الخاصة بالعمر، علاوة على أنه يمكن التحايل على آليات الحماية من أجل استعمال التطبيق لفترة أطول من المدة التي حددها الآباء.

وأكدت المجلة الألمانية أنه يمكن للأطفال الدردشة مع أصدقائهم أو اللعب معهم طوال الليل، ولذلك يتعين على الآباء مراعاة أن وظيفة الرقابة الأبوية لا تعمل إلا مع تطبيقات وخدمات أبل.

يمكن للآباء إنشاء مجموعة عائلية وتحديد القيود لأبنائهم عن طريق وظيفة «وقت الشاشة»، وتضم هذه القيود حدود الوقت والقيود العمرية لمشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى وقواعد الاتصال وموافقات التطبيقات، ولكن اختبار المجلة الألمانية أثبت أنه يمكن تجاوز هذه القيود.

ويتمكن الأطفال عن طريق خيار «الوصول المدعوم»، وهو وضع استعمال مبسط، من تجاوز القيود الزمنية والوصول إلى الألعاب وتطبيقات المراسلة حتى بعد انقضاء وقت الاستعمال المسموح به، وقد أصبح خيار الاستعمال هذا متاحاً منذ إطلاق إصدار «آي أو إس 17» في سبتمبر 2023.

وإلى جانب حدود الوقت يمكن للآباء أيضاً وضع قيود خاصة بالعمر والمحتويات عن طريق وظيفة «وقت الشاشة»؛ إذ لا يُسمح لهم بتشغيل موسيقى غير لائقة أو مشاهدة الأفلام المخصصة للفئات العمرية بدءاً من 16 أو 18 عاماً. وأضافت مجلة تست الألمانية أنها اكتشفت ثغرات في هذه النقاط مع استعمال وظيفة الوصول المدعوم وفي الوضع العادي أيضاً.

وقد تمكن الأطفال من خلال ذلك من مشاهدة مقاطع فيديو تحوي مشاهد رعب وحوادث على «يوتيوب». وأضافت المجلة الألمانية: «لقد تمكنا من تشغيل مقاطع الفيديو وموسيقى الراب الخاصة بالعصابات في منصة يوتيوب، على الرغم من أننا قمنا بحظر مقاطع الفيديو الموسيقية والأغنيات غير اللائقة بشكل كامل في وظيفة (وقت الشاشة)».

وأشار الخبراء الألمان إلى أنهم واجهوا شركة أبل بنتائج الاختبار، وأوضحت الشركة الأميركية أن قيود المحتوى الخاص بوظيفة «وقت الشاشة» تنطبق بشكل أساسي على تطبيقاتها، ويمكن للشركات الأخرى استعمال آليات الحماية من شركة أبل لفلترة المحتويات، ولكنهم ليسوا ملزمين بذلك.

وبالنسبة للمثال الخاص بمنصة يوتيوب يتعين على الآباء حظر المحتويات غير المرغوب فيها عن طريق أدوات الرقابة الأبوية في حساب «يوتيوب»، وبناءً على ذلك ينبغي على الآباء عدم الاقتصار على وظائف الرقابة الأبوية، التي توفرها شركة أبل، ولكن يتعين عليهم الاستفادة من الخيارات المتوافرة في قائمة «وقت الشاشة»، والتي تمتاز بفعاليتها في الكثير من الحالات.

وأوصت المجلة الألمانية الآباء باتخاذ التدابير المهمة التالية:

- إعداد وضع «الوصول المدعوم» على جهاز الطفل، والسماح بالتطبيقات المرغوب فيها فقط، وبعد ذلك يجب تأمين الوضع بواسطة كود وتفعيله، وهذا يفيد في حالة السماح للطفل باستعمال الجهاز في هذا الوضع فقط.

- يتمكن الآباء عن طريق أجهزتهم من ضبط جهاز الطفل من خلال وظيفة «وقت الشاشة»، بحيث لا يتمكن الطفل من تثبيت أية تطبيقات بنفسه أو يقوم بتثبيت التطبيقات ذات التصنيف العمري المناسب.

- يمكن للآباء عن طريق وظيفة «وقت الشاشة» تعيين الحدود الزمنية ووضع القيود العمرية الخاصة بالتطبيقات والأفلام والمحتويات الأخرى.

- يمكن استبعاد تطبيقات معينة تماماً من استعمال الأطفال عن طريق وظيفة «وقت الشاشة».

- يمكن للآباء تعطيل المشتريات داخل التطبيقات عن طريق وظيفة «وقت الشاشة/القيود»، أو إتاحة المشتريات عن طريق إدخال كلمة مرور لا يعرفها الطفل.

- يتعين على الآباء التعرف على البنود الأخرى في وظيفة «وقت الشاشة»، وضبط الإعدادات حسب رغباتهم.

وأشار اختبار المجلة الألمانية إلى أن بعض وظائف الرقابة الأبوية تعمل بشكل موثوق، ومنها - على سبيل المثال - تنفيذ قيود الوقت بشكل «جيد للغاية» في التطبيقات الخاصة بشركة أبل في الوضع العادي، أي بدون «الوصول المدعوم».

وينبغي على الآباء وضع القواعد مع طفلهم، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التقنية ومرافقة الطفل بصورة فعالة أثناء استعمال التطبيقات المختلفة، ومراقبته ومشاركته من وقت إلى آخر، وطرح الأسئلة عليه، وهو ما يساعد في بناء الثقة. كما ينبغي للآباء توضيح المخاوف، التي تدفعهم لفرض القيود أو حظر استعمال التطبيقات.

ونصح الخبراء الألمان الآباء بضرورة الاتفاق على أوقات استعمال ثابتة وقواعد واضحة، فمثلاً يُسمح للأطفال باستعمال الهاتف الذكي لمدة 30 دقيقة بعد المدرسة، وبعد ذلك يتم تسليم الهاتف للآباء، وفي المساء يجمع الآباء الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب أو أن يتم الاتفاق مع الطفل بوضعها في مكان معين، حتى يسهل عليهم التعرف على الطفل «المخادع».

وفي حالة عدم امتثال الطفل لهذه القواعد، فإنه يجب على الآباء التحدث مع الطفل بشأن العواقب المحتملة لعدم الالتزام بالقواعد، واقترح الخبراء الألمان عدم استعمال الهاتف الذكي لمدة يوم كامل، مع إمكانية تمديد مدة حظر استعمال الهاتف الذكي في حالة تكرار المخالفات.