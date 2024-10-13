المبالغة في العناية.. خطر على البشرة

تتسبب المبالغة في العناية بالبشرة أحياناً في الإصابة بـ«التهاب الجلد حول الفم»، المعروف أيضاً باسم مرض «مضيفة الطيران»، على أساس أن مضيفة الطيران تضطر بحكم طبيعة عملها إلى وضع المكياج باستمرار، حسب مجلة Stylight المعنية بالصحة والجمال.

وحذرت المجلة من أن المبالغة في العناية بالبشرة تُلحق ضرراً بحاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ويترتب على ذلك فقدان البشرة للرطوبة، ثم تعرضها للاحمرار والجفاف والتقشر والتهيّج.

وتتمثل أعراض «التهاب الجلد حول الفم» في الطفح الجلدي حول الفم في البداية، ثم على جانبي الأنف وزوايا الفم، وفي نطاق الجفون أيضاً، إضافة إلى الحكة والحرقان والشعور بشد في البشرة.

وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي التوقف عن استخدام مستحضرات العناية ومواد التجميل تماماً لفترة زمنية تصل إلى ثلاثة أسابيع، مع غسل الوجه بالماء فقط. وغالباً ما تتحسن حالة البشرة بعد ذلك.

ومن المهم التخلي عن الكافيين والسجائر والمشروبات المضرة، لأن هذه الأشياء تتسبب في تفاقم حالة التهاب الجلد حول الفم.

وإذا لم يطرأ تحسن على حالة البشرة بعد اتخاذ هذه التدابير، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، الذي يمكن أن يصف حينئذ كريماً يحتوي على الكورتيزون، ليسهم في التخلص من البثور وتهدئة البشرة المتهيجة.

ويمكن الوقاية من التهاب الجلد حول الفم باتباع بعض التدابير، منها: عدم تغيير منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج كثيراً، وتجنب منتجات العناية التي تحتوي على إضافات ومواد حافظة. ومن الأفضل استخدام منتجات ذات أُس هيدروجيني (pH) محايد.

• يمكن الوقاية من التهاب الجلد حول الفم باتباع تدابير عدة، منها عدم تغيير منتجات العناية كثيراً.