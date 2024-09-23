"العودة إلى المنزل": عرضٌ حصريّ ونصائح عملية من "تشاتلز آند مور"

مع حلول شهر سبتمبر، يباشر أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون فيها العودة من عطلتهم الصيفية، تملأ نفوسهم الفرحة بالعودة إلى الوطن لمباشرة مرحلةٍ دائمة التجدّد في حياتهم، وتصبح لمنزل كلّ منهم أهميةٌ مضاعفة، كونه يشكّل الوجهة التي تمنحه شعوراً فريداً من نوعه بالانتماء والدفء والراحة والإلفة. "تشاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفي بمشاعر الحنين إلى الوطن وفرحة العودة إلى دفء المنزل، عبر إطلاقها حملة "العودة إلى المنزل" التي تشكل مبادرةً غير مسبوقة لتحويل كل بيتٍ إلى واحةٍ تغتني بالراحة والفرح، بفضل قطع الأثاث الأنيقة والعملية المواكبة لطبيعة الحياة العصرية.

تحفّز حملة "العودة إلى المنزل" أبناء الدولة والمقيمين فيها على الاستمتاع بالدفء والراحة المنزليين، من خلال توفيرها مفروشاتٍ وقطع أثاثٍ لا تكتفي بإضفاء المزيد من الجمال فحسب، بل تشكل أيضاً الخيار المثالي للاستخدام اليوميّ والعمليّ. وتدعم "تشاتلز آند مور" مبادرتها هذه بتقديمها 5 نصائح من الخبراء، ليستفيد منها كل الذين يجدّدون منازلهم، أو ينتقلون إلى منزلٍ جديد:

1. التخطيط المسبق للمساحة الخاصة:

حدّد مقاسات الغرف الجديدة، وضع تصوّراً مسبقاً للأثاث المفضّل لديك قبل الانتقال إليها، مع الإشارة إلى أنّ قطع الأثاث القابلة للتخصيص مثالية جداً، وتتميّز بمرونة تعديل موضعها، ما يمنح منزلك مساحةً رحبة ومريحة.

2. الأولوية للراحة في غرف المعيشة:

تشكل غرفة المعيشة القلب النابض في المنزل. استثمر بالشكل الجيد، وقم باختيار مقاعد مريحة وعالية الجودة، لتكون لك مساحة مثالية للاسترخاء، كما لاستقبال ضيوفك وقضاء أوقات من المرح والترفيه معهم.

3. الاهتمام بحلول التخزين:

احرص على إبعاد الفوضى عن منزلك الجديد، من خلال اعتمادك حلول تخزينٍ عملية وذات أشكالٍ أنيقة، مثل الرفوف على الجدران أو المناضد المزوّدة بحجرة تخزين، وبذلك تجمع بين التصميم الحديث والوظيفة العملانية.

4. الجمع بين الأسلوب الشخصيّ والقطع المميّزة:

أضف إلى منزلك لمسةً شخصية، من خلال قطع الأثاث أو الديكور الفريدة من نوعها، مثل طاولة قهوة ذات شكل مميّز، أو مزهرية بألوانٍ جذابة، بما ضفي مظهراً رائعاً على مساحتك الخاصة.

5. الراحة في الهواء الطلق:

إذا كان منزلك يشتمل على شرفة أو باحة خارجية، استفد من أجواء الطقس اللطيفة، وعزّز جلستك الخارجية بمقاعد مريحة وكراسي استرخاء أو مستلزمات جلسات الطعام الخارجية.

وفي سياق حملة "العودة إلى المنزل"، تقدّم "تشاتلز آند مور" أيضاً خصماً خاصاً بنسبة 10% على الفاتورة النهائية لمشتريات جميع المنتقلين إلى منازل جديدة، بالإضافة إلى العروض القيّمة السارية حالياً. إذا كنتم انتقلتم حديثاً أو تخططون للانتقال إلى منزلٍ جديد، لا تفوّتوا هذا العرض الحصريّ الذي تطلقه هذه العلامة التجارية في الوقت المناسب تماماً لمساعدتكم في الاستمتاع بالإقامة في منزل أحلامكم.

كما تقدّم "تشاتلز آند مور" استشارات تصميم مجانية، تشمل زيارة مصمّميها الخبراء إلى المنزل للتأكد من أنّ كل قطعة أثاث اختارها العميل مصمّمة لتناسب مساحته الداخلية والخارجية وأسلوبه الخاص وميزانيته بالطبع، لتجعل من منزله الجديد أو المتجدّد مملكته المميّزة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع : www.chattelsandmore.com، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل مراكز التسوّق الكبرى في دبي وأبوظبي.

حول تشاتلز آند مور:

"تشاتلز آند مور" هي علامة تجارية محلية مندرجة ضمن "مجموعة عيسى صالح القرق" الشهيرة التي تفتخر بتميّزها في الابتكار وفي فنّ الاختلاف. تقدّم هذه العلامة التجارية تجربة أسلوب حياة كفيلة بتحويل المنزل إلى واحةٍ نابضة بالحيوية، تضفي المزيد من الرونق والإبهار. ومن خلال التوازن المتناغم بدقّة بين روحية الجمال والدور العملي لقطع الديكور والتصاميم المنزلية، تحوّل التصاميم التي تبتكرها هذه العلامة التجارية المساحات الداخلية للمنازل إلى تجربةٍ رائعة، تعمل على إبراز ما يفضّله المقيمون فيها.

حازت "تشاتلز آند مور" على جائزة "أفضل متجر تجزئة للديكور" في العامين 2018 و2023، من مجلة "ديزاين ميدل إيست"، وتعرض قطع ديكور فريدة ومختارة بدقّة تحمل توقيع أشهر المصمّمين والحرفيين في أوروبا. "تشاتلز آند مور" متخصصة في مجال قطع الأثاث المعاصرة والعملية والمبتكرة، والتي تُبرز التمايز جمالياً وعملانياً حيثما تكون. يكمن جوهر فلسفة "تشاتلز آند مور" في الاحتفالية بالفرادة، وفي تشكيل القطع التي تبتكرها لوحةً لا مثيل لها للتعبير عن الذات، من خلال عناصر مرئية وحسية، وتحويل المساحات الداخلية في كل بيت إلى واحاتٍ من الجمال تعكس الطبيعة الشخصية للمقيمين فيه.

زوروا صالات عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"نخيل مول" وفي عود ميثاء، وديرة- طريق الاتحاد، وفي "دلما مول" و"ريم مول" أبوظبي، وترّقبوا افتتاح المزيد من الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي قريباً.