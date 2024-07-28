بدء التجارب السريرية على خلايا الدم الاصطناعية في مارس

من المقرر أن تبدأ باليابان في مارس المقبل دراسة سريرية لخلايا الدم الحمراء الاصطناعية التي يمكن تخزينها لعمليات نقل الدم في أوقات الطوارئ، حسبما ذكرت جامعة نارا الطبية.

وكانت الجامعة قد أشارت في بداية يوليو الجاري إلى أنها تستهدف البدء في استخدام خلايا الدم الاصطناعية بحلول عام 2030.

ويأتي تطوير خلايا الدم المصممة للاستخدام في المناطق النائية وفي أوقات الكوارث، في ظل توقع حدوث نقص في الدم في المرافق الطبية، بسبب انخفاض عدد المتبرعين وسط تقلص عدد السكان في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن باحثين قولهم، إنه في حين أن خلايا الدم الحمراء التي يُحصل عليها من دم تم التبرع به، يمكن أن تخزّن لأقل من شهر في درجات حرارة منخفضة، فإن خلايا الدم الاصطناعية يمكن تخزينها لعامين في درجة حرارة الغرفة. وأضاف الباحثون أنه نظراً لأن خلايا الدم الاصطناعية تصنع دون فصيلة دم، فيمكن استخدامها دون تأكيد فصيلة دم المريض، ونقلها إليه بواسطة سيارة إسعاف.