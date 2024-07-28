مرضى السكري في المقدمة.. أكثر الفئات عرضة لفطريات الأظافر

تهاجم فطريات الأظافر مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون ضغط المناعة، بصفة خاصة، وفق خبراء مجلة «Stylebook» المعنية بالصحة والجمال، مشيرين إلى أن كبار السن يعدون أيضاً أكثر عرضة للإصابة بفطريات الأظافر، لأنه مع التقدم في العمر تنمو الأظافر ببطء وتصير أكثر سمكاً، إضافة إلى تدهور سريان الدم لديهم.

وبشكل عام، يمكن لأي شخص أن يصاب بسهولة بفطريات الأظافر عند السباحة في حمام سباحة عام أو يعاني إصابات في الأظافر أو الجلد بالقرب من الظفر، أو يرتدي أحذية مغلقة ويحافظ على أصابع قدميه في بيئة دافئة ورطبة لفترة طويلة من الزمن.

ويمكن أن تؤثر فطريات الأظافر في جزء من الظفر فقط أو الظفر بأكمله أو أظافر عدة في وقت واحد. وتتمثل العلامات الشائعة للإصابة بعدوى فطريات الأظافر في التغيرات الطارئة على شكل ولون الظفر، كما أنه قد يرتفع عن قاعدته.

وإضافة إلى ذلك، تصير صفيحة الظفر هشة أو سميكة. وفي حالات الإصابة الفطرية الشديدة، يمكن أن تنبعث من الظفر المصاب رائحة كريهة.

وينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة مضادات الفطريات التي تتوافر في صورة أقراص دوائية أو مراهم أو كريمات أو طلاء أظافر.

كما يمكن التخلص من الفطريات بواسطة الليزر، إذ يتم القضاء على الفطريات عن طريق التسخين على مدى فترة زمنية معينة.

وفي أسوأ الأحوال يتم اللجوء إلى إزالة الظفر جراحياً.