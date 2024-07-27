مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها في «صيف دبي».. خصومات 90% بهذه العلامة

ينطلق الأسبوع الرابع من مفاجآت صيف دبي 2024 ومعه العديد من العروض اليومية المميزة؛ والتي تستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل، إذ يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من العروض الحصرية التي تقام ليوم واحد فقط في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة، في إطار فعالية مفاجآت صيف دبي اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على منصة إنستغرام.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة غداً (الأحد)، إذ تقدم «أوسي هوم» فرصة للراغبين في تجديد مساحاتهم بأثاث بسيط، وعصري وبأسعار معقولة.

ويمكن الحصول على خصومات تصل إلى 90% على التشكيلة الكاملة، بما في ذلك أطقم أثاث غرفة المعيشة، والكنب والطاولات، ووحدات التلفاز، والمزيد.

يشار إلى أن العرض حصري وصالح ليوم واحد فقط في فرع أوسي هوم دبي هيلز مول.