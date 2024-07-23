إلى هواة قيادة السيارة بأقدام حافية.. تحذير من خبراء ألمان

يقع البعض في خطأ قيادة السيارة بأقدام حافية، ظناً منهم أن ذلك أكثر راحة، لاسيما خلال هذا الموسم، على الرغم من مخاطر ذلك، وفق خبراء ألمان.

وحذر نادي السيارات ADAC في ألمانيا من قيادة السيارة خلال فصل الصيف بأقدام حافية أو مع ارتداء نعال (شبشب)؛ لأن الأقدام الحافية أو النعال لا تتيح لقائد السيارة الضغط على الدواسات بشكل كاف، كما أن نقل القوة قد لا يتم على نحو دقيق.

وأضاف النادي الألماني أنه في أسوأ الأحوال قد لا يتم كبح السيارة في الوقت المناسب، ما يرفع خطر وقوع حادث. كما قد تتعرض الأقدام الحافية للإصابة عند الضغط على الدواسات أو بفعل الأشياء الأخرى الموجودة في نطاق الأقدام، وهو ما لا يحدث عند ارتداء حذاء مناسب.

وعن مواصفات الحذاء المناسب لقيادة السيارة، أوصى الخبراء الألمان بارتداء حذاء يفي بالمتطلبات التالية:

- ينبغي ألا ينزلق من الدواسات.

- ينبغي أن يتيح نقل القوة بشكل جيد بين الأقدام والدواسات.

- ينبغي ألا يشتمل على أي حلقات أو أي شيء يمكن أن يتشابك مع الدواسات.

- ينبغي ألا يكون عريضاً جداً بحيث لا يتم الضغط على دواستين في وقت واحد.

وأضاف الخبراء الألمان أن الاختبارات أثبتت أن الحذاء الرياضي يعد الخيار الأنسب لقيادة السيارة، على العكس من النعال والأحذية ذات الكعب العالي بالنسبة للنساء.