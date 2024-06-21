الجينز يكتسي بالرمادي الفاتح في صيف 2024

يكتسي بنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة عملية تساير روح العصر من ناحية، وتعكس تفرد أسلوبها من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Elle» أن بنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع قطع فوقية تكتسي بالأسود أو الأبيض، للحصول على إطلالة هادئة ومتحفظة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يبدو رائعاً مع القطع الفوقية التي تكتسي باللون نفسه أيضاً.

كما يشكل بنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح ثنائياً رائعاً مع القطع الفوقية التي تتألق بألوان زاهية، مثل البرتقالي والتركواز والبنفسجي.