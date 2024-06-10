دراسة جديدة تكشف عن مخاطر وفوائد غير متوقعة لزيت السمك أوميغا 3

أظهرت دراسة حديثة، تحولات غير متوقعة فيما يتعلق بتأثير مكملات زيت السمك (Omega 3) على صحة القلب، إذ على الرغم من استخدامها بشكل شائع للحد من مخاطر الأمراض القلبية، قد تكون هذه المكملات تحمل عواقب غير متوقعة، كما أشارت نتائج هذه الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية.

تأثير مكملات زيت السمك على صحة القلب

وأجرى الباحثون تحليلاً شاملاً للبيانات على مدى أكثر من عقد من الزمان من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وشملت أكثر من 415 ألف مشارك في الفترة العمرية من 40 إلى 69 سنة. وكشفت النتائج عن ارتباط محتمل بين تناول مكملات زيت السمك بانتظام وزيادة مخاطر الرجفان الأذيني والسكتة الدماغية، مما يتحدى الانطباعات السابقة حول فوائدها لصحة القلب.

طبيعة مزدوجة لمكملات زيت السمك

وبينما كانت مكملات زيت السمك مرتبطة بزيادة بنسبة 13% في خطر الرجفان الأذيني وزيادة بنسبة 5% في خطر السكتة الدماغية، فإنها أظهرت تأثيرات واقية في الأفراد الذين يعانون من حالات قلبية موجودة مسبقاً. ولاحظ الباحثون بشكل خاص أن المشاركين الذين يعانون من أمراض قلبية ويتناولون مكملات زيت السمك كان لديهم احتمال أقل بنسبة 15% للتقدم من الرجفان الأذيني إلى نوبة قلبية واحدة ونسبة أقل بنسبة 9% للتقدم من الفشل القلبي إلى الوفاة.

نظرة عامة على اضطراب نظم القلب

الرجفان الأذيني، المميز بنبضات قلب غير منتظمة وفي بعض الأحيان سريعة جداً، يشكل عامل خطورة كبيراً للسكتات الدماغية، مما يؤكد أهمية فهم تأثيراته في صحة القلب.

التداعيات والتوصيات: السير في طريق استخدام المكملات

ونظراً للنتائج المعقدة لهذه الدراسة، يجب إجراء مزيد من البحوث لكشف الآليات الدقيقة التي تحكم تأثيرات مكملات زيت السمك على نتائج الأمراض القلبية. إذ يُنصح الأفراد بطلب النصيحة المهنية والاستشارة الطبية قبل تضمين المكملات في روتينهم اليومي، مع التأكيد على أهمية اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على صحة القلب.

وعلى الرغم من أن مكملات زيت السمك قد تقدم خطورة وفوائد في مجال صحة القلب، إلا أن التقييم الدقيق والنصيحة الاحترافية ضروريين لتحسين استخدامها وتقليل المخاطر المحتملة وتحقيق أفضل نتائج للصحة.