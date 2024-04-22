عواقب نقص البوتاسيوم.. خطيرة

حذرت مؤسسة القلب بألمانيا من أن نقص البوتاسيوم يهدد صحة القلب، حيث إنه يرفع خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، وقد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى موت القلب المفاجئ.

وأضافت أن أسباب نقص البوتاسيوم في الجسم تكمن في سوء التغذية والقصور الوظيفي للكلى، إضافة إلى التعرّق الشديد والإسهال الشديد والتقيؤ.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم تشخيص الإصابة بنقص البوتاسيوم في الجسم إذا كان مستوى البوتاسيوم أقل من 3.8 مليمول/لتر.

وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم في التقلصات العضلية والشعور بالخدر والوخز في الذراعين والساقين ومشكلات الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى الصداع والدوار والتعب.

ووفقاً للجمعية الألمانية للتغذية، يحتاج الشخص البالغ إلى البوتاسيوم بمعدل 4000 مللي غرام يومياً. وتتمثل المصادر الغذائية للبوتاسيوم في الخضراوات (البطاطس والجزر والأفوكادو)، والفواكه (الموز والبرتقال والكيوي والفواكه المجففة)، ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات واللحم قليل الدسم والفِطر.

وفي حال النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم.

يُشار إلى أن البوتاسيوم يتمتع أيضاً بأهمية كبيرة لصحة الأعصاب والعضلات.